Месси забил свой 1 000-й гол

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил свой 1000-й гол, информирует El Mundo Deportivo.

Так, издание подсчитало количество результативных ударов, нанесенных 30-летним нападающим за время его выступлений на детском и взрослых уровнях в составах "Ньюэллз Олд Бойз" и своего нынешнего клуба. В итоге, активе аргентинца оказалось 1 000 забитых мячей в 1 116-ти играх.

Напомним, Месси помог "Барселоне" обойти "Реал" по количеству завоеванных трофеев. | soccernews.ru