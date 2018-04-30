Месси забил свой 1 000-й гол

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Месси забил свой 1 000-й голВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси забил свой 1000-й гол, информирует El Mundo  Deportivo.

Так, издание подсчитало количество результативных ударов, нанесенных 30-летним нападающим за время его выступлений на детском и взрослых уровнях в составах "Ньюэллз Олд Бойз" и своего нынешнего клуба. В итоге,  активе аргентинца оказалось 1 000 забитых мячей в 1 116-ти играх.

Напомним, Месси помог "Барселоне" обойти "Реал" по количеству завоеванных трофеев. | soccernews.ru

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