Месси забил свой первый гол в Лиге 1

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил свой первый гол в чемпионате Франции.

Форвард отличился в матче 14-го тура с "Нантом", забив на 87-й минуте ударом из-за штрафной площади. Ранее аргентинец забивал за парижский клуб только в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ девять матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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