Месси забил в 300-м матче Ла Лиги. Это абсолютный рекорд

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отличился в матче 37-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (1:2).

Таким образом, звёздный футболист достиг отметки в 300 игр с забитыми мячами в рамках Ла Лиги.

Это абсолютный рекорд турнира. Ближайший преследователь аргентинца - бывший форвард "Реала" Рауль, у которого есть голы в 186 поединках испанского первенства.

Напомним, что 33-летний Месси семь раз становился лучшим бомбардиром Ла Лиги и близок к восьмому трофею Пичичи.

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