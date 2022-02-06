Месси забил второй гол в Лиге 1

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил свой второй гол в чемпионате Франции.

Форвард отличился в матче 23-го тура с "Лиллем". В этой встрече аргентинец также отдал голевую передачу.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Месси рассказал Хави, Альбе и Бускетсу о своём кризисе в ПСЖ. | http://soccernews.ru