Месси забил второй гол в Лиге 1

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Месси забил второй гол в Лиге 1

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси забил свой второй гол в чемпионате Франции.

Форвард отличился в матче 23-го тура с "Лиллем". В этой встрече аргентинец также отдал голевую передачу.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

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