Месси забил юбилейный гол в Кубке Испании

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Месси забил юбилейный гол в Кубке Испании

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота "Севильи" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Севильи".

Этот гол стал для 31-летнего аргентинца 50-м в данном турнире. Для достижения этого показателя ему потребовалось 70 игр.

Отметим, что Месси является шестикратным обладателем Кубка Испании. Всего в составе "Барселоны" форвард забил 579 мячей в 663 матчах.

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