Месси забил юбилейный гол в Кубке Испании
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота "Севильи" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Севильи".
Этот гол стал для 31-летнего аргентинца 50-м в данном турнире. Для достижения этого показателя ему потребовалось 70 игр.
Отметим, что Месси является шестикратным обладателем Кубка Испании. Всего в составе "Барселоны" форвард забил 579 мячей в 663 матчах.
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|Команда
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|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
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|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
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|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
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|16
|Леганес
|21
|23
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|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12