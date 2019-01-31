Месси забил юбилейный гол в Кубке Испании

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота "Севильи" в ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании против "Севильи".

Этот гол стал для 31-летнего аргентинца 50-м в данном турнире. Для достижения этого показателя ему потребовалось 70 игр.

Отметим, что Месси является шестикратным обладателем Кубка Испании. Всего в составе "Барселоны" форвард забил 579 мячей в 663 матчах.

Не пропустите: Вальверде прокомментировал погром "Севильи" в Кубке Испании. | http://soccernews.ru