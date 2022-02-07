Месси забивает 18 календарных лет подряд

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси отличился первым голом в 2022-м календарном году.

34-летний футболист в воскресенье поразил ворота "Лилля" (5:1).

Звёздный аргентинец забивает как минимум один мяч в официальной игре на протяжении 18 лет, начиная с 2005 года.

2005 год - 3 гола, 2006-й - 12, 2007-й - 31, 2008-й - 22, 2009-й - 41, 2010-й - 60, 2011-й - 59, 2012-й - 91, 2013-й - 45, 2014-й - 58, 2015-й - 52, 2016-й - 59, 2017-й - 54, 2018-й - 51, 2019-й - 52, 2020-й - 25, 2021-й - 43, 2022-й - 1.

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