Месси забивает 20+ голов 12 сезонов подряд

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Месси забивает 20+ голов 12 сезонов подряд

В матче 25-го тура Примеры "Барселона" обыгрывает "Эйбар" (3:0, второй тайм).

Все три мяча в ворота соперника забил капитан команды Лионель Месси. Благодаря этим мячам аргентинец достиг отметки в 22 гола в текущем сезоне.

Таким образом, Месси занимает не меньше 20 голов в 12 сезонах подряд. В этой кампании футболист забил 17 голов в Примере, отметившись 12 ассистами.

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Комментарии

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fofanov

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lesnovsky

Раньше ты, конченный, писал комменты по два-три слова, а после того, как я тебя достал во всех смыслах - твоему словесному поносу нет конца... Свою задачу я выполнил... Она удалась на славу.... Значит я и Лео поставили тебя на место.. Задача выполнена... И ты, придур, знаешь об этом... Это тебя и бесит... Валяй, дальше... Впереди только дно... Коим ты и являешься...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да,сейчас он забил.Но что будет дальше?Ведь в важных матчах он полный нуль!И гарем его такой же!Лучше для Барсы, перед игрой с Наполи , вывезти его в лес и пусть там гуляет.Только так пояаятся шансы пройти Наполи!Виска Эль Барса!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Но,конечно же,лучше Лео просто пристрелить!Навсегда!

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