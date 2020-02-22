Месси забивает 20+ голов 12 сезонов подряд

В матче 25-го тура Примеры "Барселона" обыгрывает "Эйбар" (3:0, второй тайм).

Все три мяча в ворота соперника забил капитан команды Лионель Месси. Благодаря этим мячам аргентинец достиг отметки в 22 гола в текущем сезоне.

Таким образом, Месси занимает не меньше 20 голов в 12 сезонах подряд. В этой кампании футболист забил 17 голов в Примере, отметившись 12 ассистами.

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