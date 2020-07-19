Месси забивает 25 голов за сезон 11 раз подряд

Сегодня, 19 июля, "Барселона" разгромила "Алавес" (5:0) в последнем матче Примеры.

В этой встрече капитан каталонцев отметился дублем. Таким образом, в активе аргентинца 25 голов в текущем сезоне чемпионата Испании.

Пресс-служба клуба сообщила, что футболист добился такого результата в 11 раз подряд.

"Барселона" завершила сезон на 2 месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал мадридский "Реал".

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