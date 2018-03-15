Месси забивает английским клубам чаще всех в Лиге Чемпионов

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Месси забивает английским клубам чаще всех в Лиге Чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (2:0).

После этого поединка количество голов форварда в ворота английских клубов достигло 20. По числу голов в ворота англичан аргентинец опережает клубы всех других стран.

20 голов 30-летнего Месси распределились следующим образом: "Арсенал" (9), "Манчестер Сити" (6), "Челси" (3) и "Манчестер Юнайтед" (2).

Не пропустите: Месси понадобилось меньше матчей и ударов, чтобы забить 100 голов в ЛЧ, чем Роналду. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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