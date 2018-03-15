Месси забивает английским клубам чаще всех в Лиге Чемпионов

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" (2:0).

После этого поединка количество голов форварда в ворота английских клубов достигло 20. По числу голов в ворота англичан аргентинец опережает клубы всех других стран.

20 голов 30-летнего Месси распределились следующим образом: "Арсенал" (9), "Манчестер Сити" (6), "Челси" (3) и "Манчестер Юнайтед" (2).

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