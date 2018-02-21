Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси забивает в своем каждом втором матче Лиги Чемпионов.

Так, в своих 122-х играх самого престижного европейского клубного турнира аргентинский бомбардир отметился минимум одним голом в 61-м поединке. Всего же в них он 98 раз поражал ворота соперников.

Напомним, Месси снял проклятие "Челси". | soccernews.ru