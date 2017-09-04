Месси заблокировал трансфер Озила в "Барселону"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заблокировал трансфер полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила в свой клуб.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" рассматривали вариант с приобретением 28-летнего хавбека "канониров". Однако этому подписанию не суждено было случиться из-за позиции ключевого игрока "Барсы", который посчитал, что эта покупка будет не лучшим усилением для его команды.

Напомним, Месси и Роналду в следующем году могут перебраться жить в один город. | soccernews.ru