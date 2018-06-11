Месси заблокировал уход хавбека из "Барселоны"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заблокировал уход из команды своего одноклубника Дениса Суареса.

Так, по сведениям испанской прессы, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде был не против расстаться с 24-летним хавбеком. Однако вето на уход игрока наложил аргентинская звезда каталонского гранда. Месси видит в Суаресе потенциал, который позволит ему стать одним из лидеров "Барсы" в будущем.

Напомним, Месси назвал лучших тренеров в своей карьере. | soccernews.ru