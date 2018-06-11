Месси заблокировал уход хавбека из "Барселоны"

Теги барселоналионель мессиденис суаресэрнесто вальверде

Месси заблокировал уход хавбека из "Барселоны"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заблокировал уход из команды своего одноклубника Дениса Суареса.

Так, по сведениям испанской прессы, главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде был не против расстаться с 24-летним хавбеком. Однако вето на уход игрока наложил аргентинская звезда каталонского гранда. Месси видит в Суаресе потенциал, который позволит ему стать одним из лидеров "Барсы" в будущем.

Напомним, Месси назвал лучших тренеров в своей карьере. | soccernews.ru

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