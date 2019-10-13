Капитан "Барселоны" Лионель Месси задумался над завершением карьеры.

Как сообщает Mundo Deportivo, 32-летний аргентинец может повесить бутсы на гвоздь в 2023 году. Отмечается, что Месси мечтает завершить карьеру, выиграв Лигу Чемпионов на "Уэмбли".

Действующий контракт Месси с "Барсой" истекает в 2021 году, однако клуб уже начал работу по его продлению.

Месси всю карьеру выступает за "Барселону". На его счету 604 гола в 692 играх.

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