Месси задумался об уходе из ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси может сменить команду по окончании нынешнего сезона, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, звёздный футболист несчастлив в парижском клубе. Особенно его разочаровал ранний вылет из Лиги Чемпионов от мадридского "Реала".

Контракт аргентинца рассчитан до 2023 года, однако он рассматривает возможность возвращения в "Барселону".

34-летний Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года, сыграл 25 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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