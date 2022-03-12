Месси задумался об уходе из ПСЖ

Теги псжлионель месси

Месси задумался об уходе из ПСЖ

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси может сменить команду по окончании нынешнего сезона, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, звёздный футболист несчастлив в парижском клубе. Особенно его разочаровал ранний вылет из Лиги Чемпионов от мадридского "Реала".

Контракт аргентинца рассчитан до 2023 года, однако он рассматривает возможность возвращения в "Барселону".

34-летний Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года, сыграл 25 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: Владельцы ПСЖ готовы к радикальным мерам ради сохранения Мбаппе. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 11 марта

Главные новости дня: 11 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов