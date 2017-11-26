Месси заговорил о завершении своей карьеры

Теги лионель мессибарселона

Месси заговорил о завершении своей карьерыВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заговорил о завершении своей карьеры игрока.

"Я всегда говорил, что моя мечта состоит в том, чтобы уйти из футбола, будучи игроком "Барселоны", и я нахожусь в пути к этой цели", - приводит слова 30-летнего форварда "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси высказался о своих взаимоотношениях с Роналду. | soccernews.ru

комментарии
Messi

"Я всегда говорил, что моя мечта состоит в том, чтобы уйти из футбола, будучи игроком "Барселоны", и я нахожусь в пути к этой цели" вообще то он это сказал после продления контракта, и не трудно догадатся о чём он. его контракт до 35 лет и что думаете он продолжит играт после 35?

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алексей

пару лет и усе

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Конь

Давно пора.

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Messi

Ему еще играть, он очень хорошо играет сейчас

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Адекват

Коню без толку объяснять !

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