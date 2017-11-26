Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заговорил о завершении своей карьеры игрока.

"Я всегда говорил, что моя мечта состоит в том, чтобы уйти из футбола, будучи игроком "Барселоны", и я нахожусь в пути к этой цели", - приводит слова 30-летнего форварда "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси высказался о своих взаимоотношениях с Роналду. | soccernews.ru