Месси заговорил о завершении своей карьеры

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заговорил об окончании своей карьеры.

" Сколько еще лет я буду играть? Это очень сложный вопрос. Я не знаю, надеюсь, что у меня будет еще несколько лет впереди. Желания и энтузиазма у меня хоть отбавляй. Я хочу достичь еще много целей на коллективном и личном уровнях - выиграть больше трофеев, забить больше голов...

Сейчас я чувствую себя очень хорошо, но я не знаю, когда я собираюсь уйти из футбола. Может быть, еще слишком рано, чтобы начинать думать об этом. Хотя я, конечно же, знаю, что этот день наступит ", - цитирует 30-летнего форварда AS.

Напомним, Билардо поставил Пеле и Марадону выше Месси. | soccernews.ru