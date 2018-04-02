Месси заговорил о завершении своей карьеры

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Месси заговорил о завершении своей карьерыВедущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заговорил об окончании своей карьеры.

"Сколько еще лет я буду играть? Это очень сложный вопрос. Я не знаю, надеюсь, что у меня будет еще несколько лет впереди. Желания и энтузиазма у меня хоть отбавляй. Я хочу достичь еще много целей на коллективном и личном уровнях - выиграть больше трофеев, забить больше голов...

Сейчас я чувствую себя очень хорошо, но я не знаю, когда я собираюсь уйти из футбола. Может быть, еще слишком рано, чтобы начинать думать об этом. Хотя я, конечно же, знаю, что этот день наступит", - цитирует 30-летнего форварда AS.

Напомним, Билардо поставил Пеле и Марадону выше Месси. | soccernews.ru

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Месси заговорил об окончании своей карьеры.

"Сколько еще лет я буду играть? Это очень сложный вопрос. Я не знаю, надеюсь, что у меня будет еще несколько лет впереди. Желания и энтузиазма у меня хоть отбавляй. Я хочу достичь еще много целей на коллективном и личном уровнях - выиграть больше трофеев, забить больше голов... Сейчас я чувствую себя очень хорошо, но я не знаю, когда я собираюсь уйти из футбола. и где он говорит об окончании карьери???

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