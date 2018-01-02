Месси заинтересован в подписании хавбека "Тоттенхэма"

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Месси заинтересован в подписании хавбека "Тоттенхэма"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси заинтересован в подписании его клубом полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли.

Как информирует le10sport со ссылкой на испанскую прессу, 30-летний бомбардир уже порекомендовал руководству своего клуба обратить внимание на 21-летнего хавбека "шпор" в качестве потенциального варианта усиления средней линии своей команды.

В нынешнем сезоне Алли забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач в 24 играх за "Тоттенхэм".

Напомним, Marca назвала Месси лучшим игроком 2017-го года. | soccernews.ru

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