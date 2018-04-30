Месси заинтересован в возвращении Неймара в "Барселону"

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Месси заинтересован в возвращении Неймара в "Барселону"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси заинтересован в возвращении форварда ПСЖ Неймара в свой клуб.

Как информирует испанская пресса, аргентинский форвард знает о проблемах, с которыми столкнулся его бывший одноклубник в Париже, и о его готовности сменить команду. Поэтому пятикратный обладатель "Золотого мяча" будет готов поспособствовать возможному возвращению Неймара на "Камп Ноу", если тот выразит желание снова играть за "Барсу", так как считает, что с ним "сине-гранатовые" станут еще более сильными.

Напомним, Месси прокомментировал победу в Ла Лиге. | soccernews.ru

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