Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке

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Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге по незабитым пенальти в XXI веке. Статистику представил Transfermarkt.

По данным источника, за последние 20 лет 33-летний форвард не смог реализовать 22 пенальти.

На втором месте оказался экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти и нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Оба футболиста не смогли забить 18 11-метровых.

Ранее сообщалось, что португалец вместе с нападающим "Лацио" Чиро Иммобиле повторили рекорд по забитым пенальти в Серии А за сезон.

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