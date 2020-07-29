Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге по незабитым пенальти в XXI веке. Статистику представил Transfermarkt.
По данным источника, за последние 20 лет 33-летний форвард не смог реализовать 22 пенальти.
На втором месте оказался экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти и нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Оба футболиста не смогли забить 18 11-метровых.
Ранее сообщалось, что португалец вместе с нападающим "Лацио" Чиро Иммобиле повторили рекорд по забитым пенальти в Серии А за сезон.
Не пропустите: Моратти: "Отец Месси купил дом в Милане, рядом с офисом "Интера" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бранислав Иванович покинул "Зенит"
-
Газзаев - о Кокорине: "Звезда местного значения. Серьезных достижений у него нет"
-
"Спартак" опроверг требование Глушаковым зарплаты в 1,5 миллиона евро
-
Газзаев оценил итоги сезона для своего бывшего клуба ЦСКА
-
Недавно "Ювентус" оформил 9 кряду чемпионство в Серии "А"! Каким был мир до суперсерии туринцев?
-
Кобелев: "Сейчас "Зенит" - абсолютный лидер российского футбола"
-
Шатов обратился к болельщикам "Зенита"
-
"Зенит" расстался со Смольниковым
-
Слуцкий рассказал, почему "Рубин" решил подписать Деспотовича
-
Глушаков озвучил "Спартаку" свои зарплатные требования
-
Mash: Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко
-
"Ростов" приступил к подготовке к сезону-2020/21
-
Шатов покинул "Зенит"
-
Конте в очередной раз прокомментировал информацию о переходе Месси в "Интер"
-
Sport24: генеральный директор "Химок" покинул свой пост
-
1
Месси занимает первое место по количеству незабитых пенальти в XXI веке
-
Газзаев жестко высказался о главном тренере "Спартака" Тедеско
-
В "Нанте" выявлено пять случаев заражения коронавирусом
-
"Бавария" интересуется Кавани
-
Газзаев высказался на тему судейства в матчах "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14