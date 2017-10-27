Месси занимает пятое место по средней результативности в Лиги Чемпионов, Роналду - восьмой
Официальный сайт УЕФА опубликовал список лучших бомбардиров Лиги Чемпионов по средней результативности.
Лидером является экс-форвард "Баварии" Герд Мюллер, который забил 0,97 гола за игру (34 мяча в 35 поединках). Второе место у Жозе Альтафини, который играл за "Милан" и "Ювентус" - 0,86 (24/28), третий - Ференц Пушкаш "Гонвед", "Реал" - 0,85 (35/41).
Что касается лидеров современного футбола, то Лионель Месси занимает пятое место - 0,82 (97/118), а Криштиану Роналду - восьмое - 0,76 (28/37).
Не пропустите: Только Месси, Роналду и Суарес забили более 200 голов начиная с сезона 2012/13 среди игроков топ-5 лиг. | http://soccernews.ru
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