Месси занимает пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Испании

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил свой 54-й гол в Кубке Испании во вчерашнем матче против "Райо Вальекано" (2:1).

Аргентинский форвард занимает пятое место в списке лучших бомбардиров вышеуказанного турнира.

Опережают Месси только Эдмундо Суарес (55), Гильермо Горостиса (64), Хосеп Самитьер (69) и Тельмо Сарра (81).

Стоит отметить, что 33-летний футболист с "Барсой" выигрывал Кубок Испании 6 раз.

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