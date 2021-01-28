Месси занимает пятое место в списке лучших бомбардиров Кубка Испании
Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил свой 54-й гол в Кубке Испании во вчерашнем матче против "Райо Вальекано" (2:1).
Аргентинский форвард занимает пятое место в списке лучших бомбардиров вышеуказанного турнира.
Опережают Месси только Эдмундо Суарес (55), Гильермо Горостиса (64), Хосеп Самитьер (69) и Тельмо Сарра (81).
Стоит отметить, что 33-летний футболист с "Барсой" выигрывал Кубок Испании 6 раз.
Не пропустите: Месси побил очередной рекорд "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|4
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
|31
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|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|11
|Бетис
|20
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|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|14
|20
|Эспаньол
|20
|14