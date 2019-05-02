Месси занимает 3 место в списке лучших бомбардиров в матчах против топ-6 клубов АПЛ с 2011 года

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Месси занимает 3 место в списке лучших бомбардиров в матчах против топ-6 клубов АПЛ с 2011 года

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

Благодаря этому на счету форварда стало 26 голов в матчах против топ-6 клубов английской Премьер-Лиги: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси").

По этому показателю Месси занимает третье место с сезона-2011/12. Чаще него забивали только Серхио Агуэро (43) и Джейми Варди (31). В топ-7 также входят Эден Азар (26), Петер Крауч (23), Харри Кейн (22), Уэйн Руни (20) и Робин ван Перси (18).

Не пропустите: Месси вплотную приблизился к историческому рекорду Рауля. | http://soccernews.ru

 

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
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