Месси занимает 3 место в списке лучших бомбардиров в матчах против топ-6 клубов АПЛ с 2011 года

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).

Благодаря этому на счету форварда стало 26 голов в матчах против топ-6 клубов английской Премьер-Лиги: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси").

По этому показателю Месси занимает третье место с сезона-2011/12. Чаще него забивали только Серхио Агуэро (43) и Джейми Варди (31). В топ-7 также входят Эден Азар (26), Петер Крауч (23), Харри Кейн (22), Уэйн Руни (20) и Робин ван Перси (18).

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