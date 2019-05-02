Месси занимает 3 место в списке лучших бомбардиров в матчах против топ-6 клубов АПЛ с 2011 года
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
Благодаря этому на счету форварда стало 26 голов в матчах против топ-6 клубов английской Премьер-Лиги: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси").
По этому показателю Месси занимает третье место с сезона-2011/12. Чаще него забивали только Серхио Агуэро (43) и Джейми Варди (31). В топ-7 также входят Эден Азар (26), Петер Крауч (23), Харри Кейн (22), Уэйн Руни (20) и Робин ван Перси (18).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14