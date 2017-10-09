Месси запретил партнерам по национальной сборной смотреть телевизоры и пользоваться Интернетом

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в преддверии решающего матча отборочного турнира к Чемпионату Мира против Эквадора запретил партнерам по национальной команды смотреть телевизоры и пользоваться Интернетом.

Как информирует football.fr, данное решение 30-летний нападающий согласовал с тренерским штабом своей команды и вице-капитанами в лице Лукаса Бильи, Анхеля Ди Марии и Хавьера Маскерано. Свою позиции форвард каталонской "Барселоны" объяснил необходимостью отстраниться перед важнейшей игрой от ненужной критики.

Напомним, эксперт рассказал, какие потери грозят ФИФА, если Месси не попадет на ЧМ. | soccernews.ru