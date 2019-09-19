Месси запустил собственный бренд одежды
Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси запустил собственный бренд одежды The Messi Store.
Коллекция выполнена со спортивным уклоном, но позиционируется в высоком сегменте моды. Одежда предназначена в основном на мужчин.
Над брендом также работала сестра Месси Мария Соль и сестра Томми Хилфигера Джинни.
"Было приятно запустить собственный бренд одежды. С сегодняшнего дня одежда уже доступна. Всех обнимаю", - написал Месси в инстаграме.
Fue un placer estar en el lanzamiento de mi marca de ropa. A partir de hoy está disponible la primera colección en @themessistore, en el enlace de mi bio. Un abrazo a todos. It was a pleasure to be at the launch of my clothing brand. The first @themessistore collection is available from today via the link in my bio. Hugs to you all.
Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" сыграла вничью с "Боруссией" (0:0). У команд по одному баллу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0