Месси запустил собственный бренд одежды

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Месси запустил собственный бренд одежды

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси запустил собственный бренд одежды The Messi Store.

Коллекция выполнена со спортивным уклоном, но позиционируется в высоком сегменте моды. Одежда предназначена в основном на мужчин.

Над брендом также работала сестра Месси Мария Соль и сестра Томми Хилфигера Джинни.

"Было приятно запустить собственный бренд одежды. С сегодняшнего дня одежда уже доступна. Всех обнимаю", - написал Месси в инстаграме.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" сыграла вничью с "Боруссией" (0:0). У команд по одному баллу.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

чот вспомнил про аховые наряды Месси на разных церемониях лет 5 назад, короче одежда явно не его конёк))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Последняя фотография супер!

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