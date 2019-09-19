Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси запустил собственный бренд одежды The Messi Store.

Коллекция выполнена со спортивным уклоном, но позиционируется в высоком сегменте моды. Одежда предназначена в основном на мужчин.

Над брендом также работала сестра Месси Мария Соль и сестра Томми Хилфигера Джинни.

"Было приятно запустить собственный бренд одежды. С сегодняшнего дня одежда уже доступна. Всех обнимаю", - написал Месси в инстаграме.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" сыграла вничью с "Боруссией" (0:0). У команд по одному баллу.

А еще: Витсель поделился способом, как остановить Месси| http://soccernews.ru