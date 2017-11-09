Месси: "Заслужили победы в двух из трех финалов, который проиграли"

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Месси: "Заслужили победы в двух из трех финалов, который проиграли"Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о главных поражениях своей национальной команды.

"Мы заслужили победы, по крайней мере, в двух из трех финалов, которые мы проиграли", - приводит слова 30-летнего нападающего "бело-голубых" TyC Sports.

Напомним, вместе со своей сборной Месси дважды проигрывал в финале Кубка Америки и еще один раз - в главном матче Чемпионата Мира 2014-го года.

Не пропустите: Месси высказался об уходе Неймара. | soccernews.ru

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