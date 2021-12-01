Месси заступился за свою жену на церемонии вручения "Золотого мяча"

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Месси заступился за свою жену на церемонии вручения "Золотого мяча"

Фото: инстаграм Антонеллы Рокуццо/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не дал разлучить себя с женой Антонеллой Рокуццо перед началом церемонии вручения "Золотого мяча".

Месси вместе с Антонеллой и тремя сыновьями позировали перед фотографами, но в этот момент один из организаторов попросил жену футболиста отойти в сторону, чтобы сфотографировать его в одиночестве. Антонелла сделала шаг в сторону, но Месси настоял на том, чтобы она никуда не уходила.

Напомним, что 34-летний Месси является мировым рекордсменом по числу завоеванных "Золотых мячей". Ближайшим конкурентом является португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.

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