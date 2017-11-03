Месси засудил аргентинскую газету и отдал полученные средства на благотворительность



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отсудил 72 783 евро у аргентинской газеты La Razon, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, суд признал, что газета распространила ложные сведения о футболисте. Утверждалось, что форвард носит парик и употребляет нандролон для повышения работоспособности.

Полученные средства 30-летний аргентинец передал организации "Врачи без границ", которая занимается оказанием медицинской помощи людям, пострадавшим в результате войн и стихийных бедствий.

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