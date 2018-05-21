Месси завершил сезон в Ла Лиге лидером в пяти индивидуальных номинациях

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил текущий сезон в Ла Лиге лидером в пяти индивидуальных номинациях.

Так, согласно статистическим подсчетам whoscored.com, аргентинец не только стал лучшим бомбардиром чемпионата с 34 забитыми мячами и лучшим ассистентом с 12 результативными передачами, но и нанес больше всех ударов по воротам соперников - 197, сделал больше всех ключевых передач - 87 и совершил больше всех обводок - 185.

Напомним, Месси дал оценку выступлению "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru