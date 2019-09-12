Месси заявил, что не командует в "Барселоне"

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Месси заявил, что не командует в "Барселоне"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что не принимает никаких кадровых решений в клубе. Об этом сообщает Sport.es.

"Я привык к слухам обо мне. Не в первый раз слышу подобное. Не раз уже было доказано, что не правда, что я принимаю какие-либо решения в клубе. Люди говорят, что я выбираю игроков и тренеров или что этим занимается мой отец. Эти разговоры уже норма, главное - я знаю, как обстоят дела на самом деле", - сказал Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец и его отец принимают участия в выборе игроков и тренеров для "Барселоны".

Каталонский клуб на данный момент занимает 8 место в турнирной таблице Примеры.

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