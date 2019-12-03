Месси заявил о своей преданности "Барселоне"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси призвал не сомневаться в его преданности каталонскому клубу.
"Люди, работающие в клубе, знают меня. Знают, что за рамками контракта проблем нет. Мои чувства к "Барселоне" выходят за рамки любой подписи. Так что в этом плане проблемы нет", - цитирует аргентинца Marca.
Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны" и провёл всю карьеру в "блаугране".
32-летний форвард дебютировал за "сине-гранатовых" в ноябре 2003 года и с тех пор забил 614 голов в 701 матче.
Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6