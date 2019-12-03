Месси заявил о своей преданности "Барселоне"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси призвал не сомневаться в его преданности каталонскому клубу.

"Люди, работающие в клубе, знают меня. Знают, что за рамками контракта проблем нет. Мои чувства к "Барселоне" выходят за рамки любой подписи. Так что в этом плане проблемы нет", - цитирует аргентинца Marca.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны" и провёл всю карьеру в "блаугране".

32-летний форвард дебютировал за "сине-гранатовых" в ноябре 2003 года и с тех пор забил 614 голов в 701 матче.

Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.

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