Месси: "Жаль, что Мане занял только четвёртое место в голосовании за "Золотой мяч"
Обладатель "Золотого мяча"-2019 Лионель Месси сожалеет, что форвард "Ливерпуля" Садио Мане не попал в тройку лучших по итогам голосования за награду.
"Жаль, что Мане занял только четвёртое место в голосовании за "Золотой мяч". Просто в этом году было очень много достойных претендентов на награду. Поэтому выбрать кого-то одного оказалось очень сложно. Я отдал голос Мане, потому что мне нравится этот игрок. Он многого добился с "Ливерпулем". У них получился исключительный год", - приводит слова аргентинца Goal.com.
Мане в 2019 году выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА в составе "Ливерпуля", а также дошёл до финала Кубка Африканских Наций со сборной Сенегала.
Помимо Месси в топ-3 голосования за "Золотой мяч"-2019 попали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Не пропустите: Мама Месси: "Лионель не ожидал, что получит шестой "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" хочет выкупить Жоау Мариу у "Интера"
-
Матч без вратарей: "Ливерпуль" перестрелял "Эвертон" в 15 туре АПЛ, но у Юргена Клоппа появился серьезный повод подумать о защите
-
"Динамо" грозит трансферный запрет
-
Моуринью вернулся на "Олд Траффорд" и вчистую проиграл тренерскую дуэль Сульшеру: разбираем матч 15 тура АПЛ между МЮ и "Тоттенхэмом"
-
АЕК провёл первый раунд переговоров со Слуцким
Лента новостей
-
1
Уткин: "Дзюба уже давно не человек, это бренд"
-
СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года
-
1
Азар может пропустить матч с "Барселоной" из-за травмы
-
"Локомотив" хочет выкупить Жоау Мариу у "Интера"
-
"Зенит" обыграл "Динамо" и поднялся не 3-е место в таблице молодёжного первенства
-
Заводящий "Динамо" не поедет на игру с "Зенитом"
-
Ларссон высказался о результатах "Спартака"
-
Смертин прокомментировал новости о ДТП
-
Матч без вратарей: "Ливерпуль" перестрелял "Эвертон" в 15 туре АПЛ, но у Юргена Клоппа появился серьезный повод подумать о защите
-
Алиссон ярко высказался о Клоппе
-
1
"Арсенал" интересуется Симеоне
-
1
Итальянские клубы раскритиковали заголовок в издании Corriere dello Sport
-
"Динамо" грозит трансферный запрет
-
"Ливерпуль" огласил заявку на Клубный Чемпионат Мира
-
"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" экс-игрока "Спартака"
-
Семак рассказал о трансферных планах "Зенита"
-
1
Только два футболиста забивают более гола за матч в топ-5 лигах Европы со старта прошлого сезона
-
1
Моуринью вернулся на "Олд Траффорд" и вчистую проиграл тренерскую дуэль Сульшеру: разбираем матч 15 тура АПЛ между МЮ и "Тоттенхэмом"
-
АЕК провёл первый раунд переговоров со Слуцким
-
В Госдуме поддержали продажу пива на стадионах
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|10
|Арсенал Лондон
|14
|19
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|15
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|14
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8