Месси: "Жаль, что Мане занял только четвёртое место в голосовании за "Золотой мяч"

Обладатель "Золотого мяча"-2019 Лионель Месси сожалеет, что форвард "Ливерпуля" Садио Мане не попал в тройку лучших по итогам голосования за награду.

"Жаль, что Мане занял только четвёртое место в голосовании за "Золотой мяч". Просто в этом году было очень много достойных претендентов на награду. Поэтому выбрать кого-то одного оказалось очень сложно. Я отдал голос Мане, потому что мне нравится этот игрок. Он многого добился с "Ливерпулем". У них получился исключительный год", - приводит слова аргентинца Goal.com.

Мане в 2019 году выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА в составе "Ливерпуля", а также дошёл до финала Кубка Африканских Наций со сборной Сенегала.

Помимо Месси в топ-3 голосования за "Золотой мяч"-2019 попали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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