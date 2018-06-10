Месси: "Зидан меня удивил своим уходом, но нужно знать, когда уходить"
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси снова высказался об уходе из мадридского "Реала" его бывшего главного тренера Зинедина Зидана.
"Зидан меня удивил своим решением. Очень сильно. Я этого не ожидал, и, думаю, никто этого не ожидал. У него есть свои причины на это. Но нужно знать, когда пришло время уходить. Никто не может обвинить его в принятом решении. Я не знаю причин такого его решения", - цитирует 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" Le 10 Sport.
Напомним, Месси высказался об академии "Барселоны". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20