Месси: "Зидан меня удивил своим уходом, но нужно знать, когда уходить"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси снова высказался об уходе из мадридского "Реала" его бывшего главного тренера Зинедина Зидана.

" Зидан меня удивил своим решением. Очень сильно. Я этого не ожидал, и, думаю, никто этого не ожидал. У него есть свои причины на это. Но н ужно знать, когда пришло время уходить. Никто не может обвинить его в принятом решении. Я не знаю причин такого его решения ", - цитирует 30-летнего нападающего "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, Месси высказался об академии "Барселоны". | soccernews.ru