Месси: "Знаем, что нужно делать в матче с Францией"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Это был сложный матч. Мы контролировали игру, создавали моменты, держали мяч. Так же планировали действовать и после перерыва. Но случился пенальти. И нам необходимо уже было играть быстрее, агрессивнее. Но я рад, что мы в итоге забили. Ни на минуту не сомневались в том, что выйдем в плей-офф.

Мы смотрели все матчи Франции на этом Чемпионате Мира. Это отличная команда с отличным подбором игроком. Они играют очень быстро. Нас ждет сложная игра. Но мы знаем, что нужно делать", - цитирует 31-летнего нападающего sport24.ru.

Напомним, Месси стал лучшим дриблером в истории Чемпионатов Мира. | soccernews.ru