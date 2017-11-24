Месси: "Золотая бутса" - это заслуга всей команды"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил, что без помощи всей команды он не смог бы выиграть "Золотую бутсу".

"Я всегда говорил, что индивидуальные награды - это заслуга всей команды. Когда команда играет хорошо, мы и получаем счастливую возможность выигрывать эти призы.

Это правда, моя награда принадлежит всем. Без них я бы не забил все эти голы в прошлом сезоне. Это работа всего коллектива" - приводит слова Месси Goal.com.

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