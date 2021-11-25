Мессиас принес победу "Милану" над "Атлетико" в Лиге чемпионов

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Мессиас принес победу "Милану" над "Атлетико" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Милан" на выезде обыграл мадридский "Атлетико" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Жуниор Мессиас.

"Милан", набрав четыре очка, вышел на третье место в турнирной таблице группы В. "Атлетико" с 4 очками опустился на последнюю, четвертую позицию.

"Атлетико" Испания – "Милан" Италия - 0:1 (0:0)
Гол: Мессиас, 87 - 0:1

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Эрмосо (Лоди, 64), Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль (Врсалько, 77), Лемар (Корреа, 64), Суарес (Матеус Кунья, 77), Гризманн (Кондогбиа, 81).

"Милан": Тэтэрушану, Калулу (Флоренци, 65), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Крунич (Жуниор Мессиас, 65), Кессиэ, Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру (Ибрагимович, 66), Браим Диас (Беннасер, 78).

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