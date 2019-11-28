"Мессизависимость" на фоне "дортмундской могилы" Фавра: разбираем центральный матч вчерашнего дня между "Барселоной" и "Боруссией"

"Боруссия" активно начала поединок. Уже на 2-й минуте дортмундцы могли выйти вперед: Хакими ворвался на правый край штрафной и прострелил, тер Штеген выбил мяч прямо на Шульца, а тот пробил с нескольких метров – удар заблокировали! Впрочем, сразу после этого гости отступили назад, пытаясь ловить "Барсу" на контратаках. Это едва не вышло боком на 7-й минуте, когда Ракитич пробил в касание после прострела Дембеле – теперь уже блокировки пришлось выполнять защитникам "шмелей". "Боруссия" практически ничего не делала на чужой половине поля, изредка катая мяч с целью перебивки темпа встречи, но "Барселона" постепенно нагнетала. Так на 12-й минуте Дембеле сместился с левого фланга в штрафную, качнул Пищека и выстрелил низом, однако получилось слабовато. А вот на 22-й "блаугранас" забили гол. Месси легко переиграл Хуммельса и отдал передачу на Суареса, который вышел один на один с Бюрки и пробил под дальнюю штангу – впрочем, арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

"Боруссия" сразу огрызнулась контратакой 2 в 1 с поперечным пасом Хакими на Шульца и его выстрелом с линии штрафной в руки тер Штегену, однако, во-первых, в данном эпизоде ​​был офсайд, а во-вторых – этот момент стал последним для "шмелей "в первом тайме. Далее балом правила "Барселона", хотя сначала хозяевам пришлось столкнуться с травмой Дембеле. Его на 26-й минуте сменил Гризманн, после чего началось настоящее нашествие на ворота "желто-черных". Атака на 29-й минуте стала для "сине-гранатовых" голевой: Суарес прорывался в штрафную и попытался разрезать оборону пасом на Фирпо, однако его заблокировали; мяч отскочил к Месси, который тут же отдал проникающую передачу на Суареса – Луис вышел один на один с голкипером и пробил прямо в сетку. На 31-й же Месси включил дриблинг и прорвался в центр штрафной, откуда нанес мощный выстрел – Бюрки парировал! После этого атака продолжилась вторым темпом, в которой сначала выбили прострел Гризманна, а затем заблокировали удар с нескольких метров. Впрочем, уже на 33-й хозяева сделали то, что должны были сделать: Лео обыгрался с Суаресом в два касания и вышел на левый край штрафной, откуда пробил в дальний угол – 2:0. Последние 10 минут первого тайма ничем особенным не отличились. "Боруссия" никак не могла перейти центр поля, а "Барселона" проводила атаки на любой вкус – каталонцам не хватало только точности в завершающей фазе. Наконец, на перерыв команды ушли при счете, установленном Месси на 33-й минуте.

В начале второго тайма картина игры не менялась, хотя Люсьен Фавр бросил в бой Санчо. "Барселона" уже на 47-й минуте могла забить третий гол усилиями Гризманна, который ворвался на правый край штрафной и пробил в дальний угол, но Бюрки ногой отбил этот удар! На 51-й же Месси пытался нарисовать пенальти, пробросив мяч мимо вратаря и завалившись на газон, однако вместо этого арбитр показал ему желтую карточку за симуляцию. Каталонцы немного приостановились, отдав инициативу "Боруссии", но дортмундцам долгое время ничего не удавалось. Впрочем, на 61-й минуте гости едва не возродили интригу: Брандт ворвался на угол вратарской, откуда в касание замкнул прострел с левого фланга – тер Штеген спас Барсу! "Блаугранас" быстро поняли, что смелость "шмелей" нужно приструнить, вернув инициативу и загнав Дортмунд на его треть поля. Оборона гостей не выдержала, треснув на 67-й минуте: Месси нашел передачей Гризманна, который ворвался на левый край штрафной и пробил в дальний угол – 3:0!

После этого все стало понятно. Однако, "Барселона" не останавливалась: уже через две минуты после третьего гола Месси выводил Суареса на ударную позицию в штрафной (тот не смог зацепиться за мяч), на 71-й от гола Гризманна спас отбор Аканджи в последний момент, а на 75-й Месси выстрелом со стандарта попал в перекладину. "Боруссия" долгое время ничем не отвечала, но за расточительность наказала: на 78-й Санчо получил пас на линию штрафной и мощно пробил под правую стойку – 3:1! В эндшпиле поединка "Боруссия" выглядела гораздо активнее, но гостям очень не хватало конкретики. Подопечные Люсьена Фавра имели лишь неплохие подходы к воротам и интересные по замыслу передачи, но ни ударов, ни комбинаций не возникало до 87-й минуты, когда Санчо завершил красивую атаку мощным выстрелом метров с 18-ти – тер Штеген перевел мяч в перекладину! Этот момент и стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Барселоны". Таким образом, каталонцы набрали 11 очков в турнирной таблице группы "F", закрепив за собой первое место. В параллельном матче "Интер" переиграл "Славию", поднявшись на вторую строчку – у миланцев и дортмундцев по 7 зачетных баллов, однако "шмели" опустились ниже из-за худшей статистики в личных встречах.

Фавр out?

"Боруссия" долгое время держалась в группе лидеров Бундеслиги и уверенно боролась за выход из группы ЛЧ, однако во второй половине осени стали заметны серьезные проблемы. Ноябрь же стал сплошным кошмаром: сначала произошел конфликт Люсьена Фавра с Джейдон Санчо, а затем – безвольный погром от "Баварии", три гола за тайм от "Падерборна" на "Вестфаленштадионе" и полное фиаско с "Барселоной". Руководство клуба перед этим выездом дало главному тренеру два матча на исправление ситуации (так утверждает пресса) – и первый экзамен он уже провалил. С самого начала поединка на "Камп Ноу" было заметно, что "Боруссия" приехала играть от обороны. Это выглядело странно, ведь "блаугранас" легко ломают "автобусы" – у них серьезные проблемы с ровно противоположным стилем противодействия соперника. Сейчас даже аутсайдеры Ла Лиги знают, что "Барсу" нужно агрессивно прессинговать, начиная с ее штрафного и заставляя играть от "лонгболов". Да, каталонцы вполне могут подловить на контратаке, однако это единственный эффективный способ достижения результата для андердогов. Прессинг "Боруссии" включался эпизодически и преимущественно в центре поля, хотя и этого часто было достаточно для быстрого возвращения мяча. Дортмундцы просто не работали в этом направлении системно, до перерыва проведя всего 6 оборонительных действий на половине поля соперника, а вот после него их было уже 13. Именно во втором тайме "шмели" сыграли более-менее на равных , создав момент Брандта и гол + перекладину Санчо – и все это прошло из пределов штрафной. Словом, Люсьен Фавр не угадал со стартовым планом на матч. Аналогично он вынужден был менять стартовую стратегию и с "Интером" (частично), и с "Баварией" (тотально), и с "Падерборном".

Провалился швейцарский тренер и с кадровым выбором. В первую очередь, это касается Санчо, который уже вторую игру подряд начинает со скамейки запасных, после перерыва спасая "Боруссию" от позора. После его появления на поле футбол дортмундцев более или менее налаживалась, а сам Джейдон завершил два последних поединка с голами и рядом топ-моментов. Холодная война Люсьена Фавра и английской звезды явно не идет на пользу ни команде, ни коучу – без Санчо в топ-матчах дортмундцы становятся беззубыми. Здесь также следует упомянуть об отсутствии настоящего форварда в составе "Боруссии". Алькасер травмирован, поэтому Фавр экспериментирует с атакующими хавбеками в качестве фальшивых девяток. В матче с "Интером" эту роль выполнял Гётце, который прекрасно маскировал недостатки в движении дортмундцев смещениями в любые зоны и их перегрузками – впрочем, тогда "Боруссия" атаковала, а вот на "Камп Ноу" подобная тактика не сработала из-за пассивности "шмелей". Ройс, который формально работал на острие атаки, или оставался отрезанным или только оттягивал "Боруссию" назад. У Марко 0 ударов, 0 ключевых передач, 0 перехватов, 0 обыгрышей. Карта передач Ройса до перерыва, когда тот играл впереди, прекрасно иллюстрирует провал так называемого форварда. Пасов очень мало, почти все – из глубины назад или поперек. Ройс не помог "Боруссии" ни в позиционном, ни в креативном плане. Гётце не сильно изменил ситуацию, но в штрафной за те несколько минут, что у него были, он появлялся в разы чаще – и это помогало Брандту и Санчо, которые вместе с Ашрафом тянули на себе всю атаку Дортмунда.

Люсьен Фавр в очередной раз не угадал ни с тактическими, ни с кадровыми решениями, полностью провалив матч на "Камп Ноу". Шансы на выход из группы остаются приличными, однако кредит доверия к швейцарцу в клубе явно исчерпан. Команда, помимо чисто футбольных минусов, выглядит невероятно слабой духом, что для Дортмунда нетипично – "шмели" уже не верят в своего наставника, а тот еще и конфликтует с лидерами. Как следствие, в трех последних поединках "Боруссия" потерпела два поражения и расписала ничью, пропустив аж 10 голов. На фоне слухов о смене тренера и ультиматуме от руководства, отставка Фавра в ближайшую неделю кажется неизбежной.

"Барселона" выдала прекрасный матч на фоне "Боруссии", но старые проблемы все еще видны невооруженным глазом

Давно "Барселона" не выглядела настолько убедительно в топ-матчах. Каталонцы провели агрессивный поединок, сыграв в атаке не только эффективно, но и эффектно – для эпохи Эрнесто Вальверде последний факт даже более важен, ведь баск славится очень прагматичным футболом. "Блаугранас" грамотно прессинговали на чужой половине поля, что выливалось в кучу перехватов – даже удары Бюрки от ворот попадали в ноги хозяев. Как следствие, имеем три гола (+1 отмененный), 13 ударов по воротам (7 в створ + 1 перекладина), 9 выстрелов из пределов штрафной и 16:6 по успешным обыгрышам на дриблинге. С заслуженность и красотой полученной "Барселоной" победы трудно спорить, однако старые проблемы никуда не исчезли – их просто замаскировали Суарес и Месси. Это также входит в философию Эрнесто Вальверде: со времен Гвардиолы никто так не перестраивал командную игру под лучшие качества Лео, как баск, но в этом есть и минус – если у кэпа (а значит и у Суареса) матч не пошел, то страдает вся команда. К счастью, аргентинец был активным в течение всей встречи, однако менее опасным он выглядел на старте и в последние 15 минут, когда "Боруссия" неплохо прессинговала. В общем, против Месси нет приема, однако, когда возникают проблемы в общекомандном движении – они возникают и у Лео. Образ незаметного аргентинца в топ-матче, который расставляет руки в стороны и почти не бегает, возник именно из-за этого недостатка в футболе "блаугранас". В поединке с "Боруссией" каталонцам повезло с двумя факторами: Дортмунд большую часть встречи провел крайне пассивно, а Месси вместе с Суаресом выдали один из лучших своим матчей в осенней половине сезона.

#UCL goals for Barcelona:



2⃣3⃣ Luis Suárez

2⃣2⃣ Rivaldo pic.twitter.com/5VSMUaWrg7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019