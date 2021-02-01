Месть за Суперкубок: "Барселона" обыграла "Атлетик", в очередной раз показала свою нестабильность, но имеет шансы вернуться в гонку за "золото"

"Барселона" после восьми подряд матчей на выезде вернулась на "Камп Ноу", чтобы провести поединок против "Атлетика". В однозначно центральном матче 21-го тура Ла Лиги "блаугранас" имели двойную мотивацию: во-первых, они могли взять реванш за поражение в финале Суперкубка, а во-вторых – появился шанс обойти "Реал" в таблице благодаря лучшей разнице голов. Правда, баски под руководством Марселино выиграли пять последних матчей во всех турнирах. Словом, ожидалась грандиозная битва. "Барселона" начала очень агрессивно. Каталонцы сразу со стартовым свистком захватили контроль над мячом и подняли темп, создав дебютный момент уже на 5-й минуте – это Месси вырвался один на один с Симоном под углом. Унаи спас "Атлетик", а через две минуты голкипер еще и вытащил из-под перекладины выстрел Гризманна с левого края штрафной. На 14-й минуте с дистанции пробил Пьянич – получилось неточно, однако Месси грудью подправил мяч в ворота. Сфера пролетела над каркасом! Кроме этих эпизодов, у хозяев прошел ряд быстрых атак с классными открываниями, однако завершения у них не было.

Баски явно не верили в такую ​​интенсивность, пытаясь сбить ее жесткой игрой в единоборствах. В финале Суперкубка такой подход принес победу, однако на "Камп Ноу" он очень быстро погубил "Атлетик". На 19-й минуте Матео Лаос заметил мелкий фол на линии полукруга и назначил штрафной, а Месси прямым ударом с него положил мяч в правую девятку – 1:0! "Атлетик" ответил на 22-й минуте подачей Муниаина со штрафного, которую выбили под удар Берчиче с линии. Юре пробил в прямо в тер Штегена – этот удар стал первым и последним для басков в первом тайме. "Барса" же сразу огрызнулась неожиданным походом Араухо в атаку; в ее завершении Рональд качнул защитника и выстрелил метров с 24-х – рядом с дальней штангой! Каталонцы сильно давили в первой половине первого тайма, однако после удара Араухо "блаугранас" неожиданно убавили в активности. За следующие 20 минут хозяева не провели ни одной интересной атаки, хотя и "Атлетик" ничем опасным разродиться не сумел. Только перед самым свистком на перерыв "блаугранас" сумели выскочить в контрвыпад усилиями де Йонга и Месси – в его завершении Дембеле стрелял с правого края штрафной, запустив мяч на трибуны.

Второй тайм начинался в похожем русле. Ничего не предвещало беды, но она пришла уже на 49-й минуте: Рауль Гарсия прорвался по левому флангу и выполнил передачу на дальнюю штангу под замыканея де Маркос, а Жорди Альба при попытке заблокировать прострел срезал мяч в собственные ворота – 1:1! Каталонцы долго спорили на предмет фола со стороны Оскара, но VAR принял сторону "Атлетика". "Барселона" сумела выжать момент в ответ только через десять минут после гола, однако эпизод реально претендовал на взятие ворот – Гризманн выполнил классную подачу в центр штрафной, а миниатюрный Пьянич головой пробил в дальний угол. Симон спас "Атлетик". Впрочем, агрессия хозяев длилась недолго. Этот момент оказался последним на следующие 15 минут. В середине второго тайма Бильбао здорово держал "Барсу" на дистанции, да еще и пытался подловить каталонцев на контратаке. На 72-й минуте гости едва не поймали соперника на ошибке, выскочив в контрвыпад с выстрелом Беренгера с правого края штрафной – мимо ближней штанги! Наказание за расточительность на "Камп Ноу" прилетело уже на 75-й минуте: Мингеса классно открылся под передачу Дембеле на правом фланге штрафной и сразу же прострелил на Гризманна, а тот замкнул в касание – 2:1! Баски надеялись на офсайд, но VAR подтвердил чистоту гола.

"Атлетик" вынужден был идти вперед. На 80-й минуте настырные баски едва не шокировали Барсу во второй раз: Муниаин пяткой запустил на левый край штрафной Берчиче, а тот прострелил на линию вратарской – Уильямс не успел на замыкание на считанные секунды! Правда, следующий момента пришлось ждать восемь минут, но он снова был опасен – Рауль Гарсия нанес дальний удар мимо дальней девятки. "Барса" в этот период почти не контратаковала, а Рональд Куман еще и снял с игры Гризманна ради выхода дополнительного центрбека. Хозяева играли на удержание результата. Атлетик не смог разродиться хоть еще одним моментом, а вот Барса в компенсированное время выскочила в контратаку 3 в 1 – в ее завершении Месси покатил на Альбу, а тот мощно пробил с левого края штрафной. Симон спас от третьего гола, однако спастись от поражения гости так и не сумели. Финальный свисток зафиксировал победу "блаугранас". Таким образом, "Барселона" набрала 40 очков, опередив "Реал" в турнирной таблице Ла Лиги благодаря лучшей разнице голов. "Атлетик", имея в активе 24 зачетных балла, остается одиннадцатым.

"Барса" набрала ход

Матч против "Атлетика" стал яркой демонстрацией всей неоднозначности и проблемности "Барселоны". Команда Рональда Кумана в первые 25 минут доказала, что способна крушить наиболее организованные коллективы Испании, создавая моменты на любой вкус, но потом выключился из игры. Каталонцам достаточно было всего двух качественных атак за весь второй тайм, чтобы забить второй гол, но большего они и не создали. "Атлетик" же за весь поединок организовал полторы осмысленные атаки, однако реализовал первую из них. Это негативно характеризует оборону и уровень концентрации футболистов "Барсы", однако здесь тоже не все однозначно – баскам за 94 минуты позволили провести всего один незаблокированный удар из пределов штрафной. Да и вообще гости не наиграли даже на треть гола. Все эти противоречия в течение отдельных матчей и является причиной отставания от "Атлетико" на десять очков и поражение в Суперкубке. Причина в нестабильности, но это уже вопрос отдельного материала – хотя, кажется, все и так понимают проблемы с ролью Месси и дисбалансе при прессинге. Впрочем, в последних пяти турах Ла Лиги "блаугранас", несмотря на все проблемы, одержали пять побед, догнав "Реал" в турнирной таблице.

Более того: в январе по ожидаемым голам, ожидаемым пропущенным голам, количеству передач в продвижение и ожидаемым очкам подопечные Рональда Кумана стали лучшей командой Ла Лиги – причем "Атлетико" даже не второй. Неужели это возвращение в погоню за золотом? На фоне "матрасников" у каталонцев вообще сверхмощная статистика. Мадридцы превосходят по результативности, однако свои 13 голов они выбили всего с 6,49 xG (без пенальти), а каталонцы забили 12 из 11,91 xG. При этом "Барса" еще и пропустила меньше (3 против 5), и допустила моментов всего на 2,14 ожидаемых гола. Знаменитая оборона Лоб Симеоне привезла на 3,74, хотя по сложности соперников у команд было равенство. Впрочем, это только цифры без учета контекста. Даже наименее образованный в тактических вопросах болельщик понимает, что сравнивать оборону "Барсы" и "Атлетико" невозможно – у мадридцев вся система выстроена под защиту. Показатели интенсивности прессинга и отборов у "Барсы" могут быть даже больше, но в топ-матчах она никогда не будет контролировать поле с такой же четко структурой, как у "Атлетико". Атакующий оверперформанс в случае с "матрасниками" тоже не является существенным показателем.

Во-первых, это слишком специфическая команда, которая в принципе атакует редко (особенно после своих голов) и стабильно забивает больше, чем создает шансов (перебор за 20 туров составляет уже 10 голов). Во-вторых, оверперформанс в атаке для грандов – это норма. "Барса" в прошлом году стала второй в таблице, забив на 14 голов больше ожидаемого, а чемпионство 2019 было взято при переборе в 14 очков. Большое количество звезд в составе позволяет грандам конвертировать мертвые моменты и матчи в голы с победами – проблема заключается в том, что сейчас уровень гранда демонстрирует только "Атлетико". Мадридцы год назад имели 50 очков после 19 туров – и сейчасув них 50 очков, в то время как "Барса" с "Реалом" далеко позади. У "Барсы" слишком много тактических перекосов и проблем с контролем игры, поэтому высокие показатели в течение последнего месяца серьезной интриги в борьбе за золото не добавляют. "Атлетико" менее яркий, но слишком стабильный и качественный во всех фазах игры. Куда интереснее взглянуть на "Реал" – а там две ничьи и домашнее поражение от "Леванте" в последних пяти турах при ужасных статистических показателях. У "сливочных" меньше забитых голов, чем у "Барсы" (8 vs 12), вдвое меньше количество ожидаемых голов (5,88 против 11,91) и выше количество ожидаемых пропущенных (4,77 против 2,14). К тому же, чемпион проиграл "Алькояно" в Кубке.

Прямо сейчас каталонцы выглядят значительно перспективнее, чем "Реал". По количеству тактических проблем у команд примерное равенство, однако Рональд Куман постепенно движется вперед – он более-менее сбалансировал атаку, нашел эффективные роли для Педри и де Йонга, завел Гризманна и сумел уменьшить негатив от свалов Месси в глубину (в таких случаях центрхавы идут открываться в штрафной). Зинедин Зидан, в свою очередь, ярко проявляет себя в топ-матчах, однако в рядовых поединках футбол его подопечных все сильнее начинает играть нотками апатии. Грандам будет трудно зацепиться за чемпионство, хотя непременный спад формы "Атлетико" на определенном отрезке должен возродить интригу. Очевидно, в текущем сезоне нас ожидает яркая погоня за серебряными медалями Ла Лиги – и "Барса" явно набрала в ней высокую скорость. Если в следующих турах критических изменений в игре обеих команд не произойдет, то каталонцы должны уйти в отрыв.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников