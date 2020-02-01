Месть за Суперкубок Испании, битва имени VAR и баварский попкорн: анонсируем самые интересные матчи выходных

"Лестер" – "Челси"

1 февраля, 15:30. Лестер, "Кинг Пауэр"

Подопечные Брендана Роджерса в отчетном туре английской Премьер-лиги имеют хорошую возможность окончательно отцепить своих преследователей. "Лисы" уже имеют 8-очковый гандикап перед "Челси", поэтому победа над "пенсионерами" в очном противостоянии будет очень кстати для "Лестера". Фактически "лисы" гарантируют себе выход в групповой этап Лиги Чемпионов на следующий сезон – впервые после сенсационного чемпионства в кампании 2015/16. В свою очередь "Челси" должен побеждать, чтобы уберечь свои позиции от других местных грандов. МЮ и "Тоттенхэм" отстают от лондонцев всего на 6 пунктов, а дуэли с манкунианцами и "шпорами" ждут ребят Фрэнка Лэмпарда уже в феврале. Да еще и форма "синих" вызывает большое беспокойство болельщиков. Из последних пяти поединков чемпионата "Челси" победил только в двух. И если ничья с "Арсеналом" выглядит приемлемым результатом, то поражение от "Ньюкасла" (0:1) ничья с "Брайтоном" (1:1) – вряд ли. О кризисе говорить пока не стоит, ведь игра "аристократов" все еще выглядит как минимум системно, но со счетом на табло нужно что-то делать!

"Реал" – "Атлетико"

1 февраля, 18:00. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

В столичном дерби "матрасники" попытаются взять реванш за поражение 3-недельной давности, когда уступили "Реал"у в битве за Суперкубок Испании. Тогда лучшим в составе обеих команд стал Феде Вальверде – хавбек "оккупировал" центр поля, а в ключевой момент противостояния не побоялся остановить Морату фолом последней надежды, сорвав выход воспитанника "сливочных" один на один с Куртуа. После поединка должное Вальверде отдал сам Диего Симеоне – похвала более чем показательна. В рамках чемпионата следует ожидать не меньшей драмы. "Атлетико" немного затормозил в Ла Лиге и откатился на 5-е место. Однако, к третьей ступени (очевидно, максимума для "матрасников" в нынешнем сезоне) всего 2 очка. Этот отрыв мадридцы смогут отыграть даже в случае поражения от "Реала" в дерби. Подопечные Зинедина Зидана на прошлой неделе вырвались в единоличные лидеры Примеры и стремятся закрепиться в этом статусе надолго. Но места для маневра и ошибок все еще мало – "Барселона" наступает на пятки, поэтому в матче против "Атлетико" "Реал "будет играть только на победу.

"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Менхенгладбах

1 февраля, 20:30. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Две главные неожиданности сезона в Бундеслиге сойдутся в поединке в Саксонии. Местный "РБ Лейпциг" под руководством Юлиана Нагельсманна довольно уверенно чувствовал себя на вершине немецкого первенства, пока вдруг не оступился во Франкфурте (0:2). Теперь преимущество "быков" не такое убедительное – "Бавария" отстает всего на 1 балл, а ближайшие соперники из "Боруссии" – на 2. На определенном этапе "жеребцы" шли в лидерах чемпионата, но начали тормозить зимой. Похоже, злую шутку с подопечными Марко Розе сыграла победа над "Баварией" (2:1) в начале декабря. После этого подвига Гладбах взял только 7 пунктов из 15-ти возможных и заставил вспомнить, что, несмотря на все попытки большой когорты немецких клубов, "Бавария" получила семь последних чемпионских титулов. Учитывая, что в этот уикенд мюнхенцы играют против "Майнца", и "РБ Лейпцигу", и гладбахской "Боруссии" нужно побеждать, чтобы не дать баварцам шанс уйти в отрыв.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

2 февраля, 19:30. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"

В 2019 году "шпоры" и "горожане" подарили несколько невероятных поединков, а возвращение к работе Жозе Моуринью восстанавливает его персональную "холодную войну" с Пепом Гвардиолой. Два мира, два футбола сойдутся в вечер воскресенья в Лондоне в рамках центрального матча тура английской Премьер-лиги. Очки нужны обеим командам, пусть они сейчас и решают разные задачи. "Сити" имеет соблазн сложить оружие в чемпионате и сосредоточиться на Лиге Чемпионов, но "Тоттенхэм" слишком значительный раздражитель, чтобы это произошло уже на этой неделе. Прошлогодняя дуэль в главном еврокубке получилась невероятно драматичной, а осенняя встреча в рамках английского первенства – настоящим триумфом тактического разнообразия (именно после нее, кстати, "Ливерпуль" вырвался на первую позицию и пошел в отрыв). Воскресный поединок может стать чем-то средним между этими двумя примерами, а его судьбу вполне может решить и один забитый мяч. "Тоттенхэм" из-за слабого кадрового потенциала (в первую очередь из-за травмы Кейна и фактического отсутствия забивного форварда), очевидно, примерит роль второго плана. Терпеть, пока надо, лондонцы умели и без Моуринью, а вот смогут ли выстрелить в нужный момент – покажет игра.

Игорь Малиенко | soccernews.ru