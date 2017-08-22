Место для подвига: "Ницца" попытается отыграть два мяча у "Наполи"

"Ницца" – "Наполи"

Стадион: "Стад-де-Нис" (Ницца, Франция)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

В одном из ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов французская "Ницца" примет итальянский "Наполи". В первом матче "партенопейцы" одержали уверенную победу со счетом 2:0, что дает им возможность чувствовать себя комфортно на Лазурном берегу Франции. Отквитать такое поражение при нынешнем положении дел "орлятам" будет не так то и просто, учитывая, что "голубые" находятся в очень хорошей форме и не знают иного результата, кроме победы, в минувших пяти сражениях.

Новый сезон "Ницца" начала откровенно слабо. В актив можно отнести разве что двухраундовое противостояние с "Аяксом" в предыдущем раунде турнира, из которого "орлята" вышли победителями благодаря результативной ничьей на чужом поле. В чемпионате же дела у команды Люсьена Фавра пока идут не лучшим образом. На старте "Ницца" потерпела два поражения от середняков Лиги, и лишь в последнем матче сумела одержать победу над "Генгамом" (2:0).

Ответный поединок с "Наполи", несмотря на то, что он пройдет в родных стенах, будет не менее сложным для "орлят". Потеря двух ключевых игроков после первой встречи непременно скажется на действиях команды. Отчасти радовать болельщиков французского клуба может тот факт, что в строй вернулись Снайдер и Балотелли. Однако что смогут показать эти двое, большой вопрос.

К "Наполи" пока нет никаких претензий. После успешной игры с "Ниццей", которая могла и должна была завершиться с более крупным счетом, в первом туре чемпионата Италии без проблем на части была разобрана "Верона" (3:1). Снова команда Сарри четко отыграла в нападении и в пятый раз подряд забивала минимум два мяча. Были слухи относительно возможного пропуска ответного поединка Дрисом Мертенсом, но на пресс-конференции Маурицио Сарри указал на том, что с бельгийцем все в порядке и он может сыграть в матче, правда многое зависит именно от самочувствия футболиста. В остальном никаких потерь не ожидается и "Ницце" снова предстоит оказывать сопротивление боевому составу "партенопейцев", которые весьма успешно играют во Франции в еврокубках: в 4-х матча было добыто две победы при одном поражении. Всего же в девяти поединках против французских клубов "Наполи" проиграл дважды при пяти викториях.

Интересные факты противостояния "Ниццы" и "Наполи":

Два года назад "Ницца" обыгрывала "Наполи" дома в товарищеском поединке (3:2)

"Орлята" выиграли только один из шести матчей на старте сезона

Обе команды одержали победы на выходных во внутренних чемпионатах

Ориентировочные составы на игру:

"Ницца": Кардиналь – Сарр, Ле Маршан, Данте, Жалле, Вальтер, Сери, Сен-Максимен, Снайдер, Лис-Мелу, Балотелли.

"Наполи": Рейна – Гюлам, Кулибали, Кирикеш, Хюсай, Хамшик, Жоржиньо, Аллан, Инсинье, Кальехон, Мертенс.

Прогноз на матч "Ницца" – "Наполи":

"Ницца" просто обязана сделать все перед собственными болельщиками, чтобы выйти в следующий раунд. Поэтому как минимум желания и одного забитого мяча мы вправе увидеть от "орлят". А вот как дела пойдут дальше? Тут многое зависит и от "Наполи". Если "голубые" не будут валять дурака, проблем с проходом французского клуба у них не возникнет.

Букмекеры слабо верят в "Ниццу", давая коэффициент на победу хозяев 4.25 балла. На успех "Наполи", напротив, коэффициент небольшой 1.80 баллов, что говорит преимуществе итальянского клуба в этом противостоянии. Ничейный исход оценивается в 3.75 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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