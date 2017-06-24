Место для подвига: Новая Зеландия постарается хлопнуть дверью в противостоянии с Португалией

Новая Зеландия – Португалия

Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Марк Гейгер (США)

Заключительный матч в группе для сборной Новой Зеландии не будет иметь никакого значения. Потерпев два поражения на турнире, команда Энтони Хадсона потеряла все шансы побороться за выход из группы. А вот Португалия, напротив, будет мотивированной в этой встрече. Де-юре подопечные Фернанду Сантуша еще не обеспечили себе место в следующем раунде. В тоже время чемпионов Европы устроит и ничья.

Итак, сборная Новой Зеландии уступила в обоих своих матчах на Кубке Конфедераций, что, в общем-то, не стало неожиданностью. В противостоянии с Россией (0:2) "Олл вайтс" не имели особых шансов на успех. Что касается поединка с резервным составом мексиканской сборной (1:2), то подопечные Энтони Хадсона вполне могли рассчитывать на более достойный результат, создав немалое число опасных моментов. Однако в конце концов класс и опыт латиноамериканцев взял верх. Предстоящий соперник островитян является одним из главных фаворитом Кубка Конфедераций, поэтому есть большая вероятность того, что и в третьем матче турнира сборная Новой Зеландии останется без очков. Тем не менее, для "Олл вайтс" еще не все потеряно в плане престижа. Наверняка команда Энтони Хадсона постарается оставить о себе хорошее впечатление именно на фоне действующих чемпионов Европы.

У португальцев задача в матче простая – не проиграть. Ничья выводит команду Фернанду Сантуша в полуфинал, хотя играть на ничью сборной Португалии не позволяет статус лучшей команды Европы. Выбирать особо не приходится – легких соперников в 1/2 финала не будет априори. Поэтому навряд ли португальцы во чтобы то ни стало захотят финишировать в группе первыми. Скорее всего, Сантуш даст отдых основным исполнителям команды перед более важной встречей. Ведь чинить разгром сопернику в предстоящем матче нет необходимости. На 99 процентов в этом матче мы не увидим Криштиану Роналдо. Но и без нападающего мадридского "Реала" в команде есть кому забивать. Как показывает текущий отбор к ЧМ-2018, Португалия очень хорошо справляется со слабыми оппонентами, забивая им минимум три гола. Новая Зеландия, как раз из таких команд.

Интересные факты противостояния Новой Зеландии и Португалии:

Сборная Новой Зеландии проиграла 4 последних матча

Португалия забивает в 9 играх кряду

Команды ранее не встречались

Ориентировочные составы на игру:

Новая Зеландия: Маринович – Боксолл, Дюранте, Дойл, Уинн, Колви, Макглинчи, Томас, Рохас, Вуд, Барбарусес.

Португалия: Патрисиу – Элизеу, Фонте, Нету, Седрик, Гомеш, Перрейра, Моутинью, Куарежма, Нани, Силва.

Прогноз на матч Новая Зеландия – Португалия:

Конечно же, поднимать вопрос о том, кто фаворит этого матча – просто смешно. Португалия обязана выигрывать этот матч без сомнений, причем может это сделать крупно. На победу команды Фернанду Сантуша, как и ожидалось, предлагается практически самый низкий из возможных коэффициент 1.08, в то время как на успех "Олл вайтс" коэффициент колеблется в пределах 21-22 баллов. Ничейный исход оценивается в 10 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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