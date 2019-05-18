Местре: "У "Реала" нет женской команды - это позор"

1 Теги реал мадридбарселона

Местре: "У "Реала" нет женской команды - это позор"

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре раскритиковал мадридский "Реал" из-за того, что у них нет женской команды. Об этом сообщает ESPN.

"Женский чемпионат Испании необходимо сделать сильнее. Федерация уже близка к этому. По телевидению показывают много матчей, которых раньше не было. Это привлекает фанатов и спонсоров.

В Испании есть клубы, которые создали женские команды: "Атлетик", "Реал Сосьедад", "Атлетико". Но у "Реала" нет женской команды - это позор", - сказал Местре.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Примере, набрав 68 баллов. 

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" претендует на игрока "Фулхэма" Райана Сессеньона| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

А зачем вам,мистер Местре,две женские команды?...

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы

В Фернандесе заинтересованы пять топ-клубов Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов