Местре: "У "Реала" нет женской команды - это позор"

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре раскритиковал мадридский "Реал" из-за того, что у них нет женской команды. Об этом сообщает ESPN.

"Женский чемпионат Испании необходимо сделать сильнее. Федерация уже близка к этому. По телевидению показывают много матчей, которых раньше не было. Это привлекает фанатов и спонсоров.

В Испании есть клубы, которые создали женские команды: "Атлетик", "Реал Сосьедад", "Атлетико". Но у "Реала" нет женской команды - это позор", - сказал Местре.

"Реал" занимает 3 место в турнирной таблице Примере, набрав 68 баллов.

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