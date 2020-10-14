Месут Озил громко высказался о конфликте в Нагорном Карабахе

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил поделился мнением о конфликте в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией.

"Я считаю важным тот факт, чтобы каждый в мире узнал, что Нагорный Карабах на международном уровне признан территорией Азербайджана. Сейчас эта территория незаконно оккупирована. В 2008 году ООН приняла по Нагорному Карабаху резолюцию, которая предписывает полный вывод армянских войск с данной территории. Я призываю все стороны соблюдать данное решение. Я разделяю мнение всех людей, которые обеспокоены из-за конфликта, который угрожает миру во всем мире. Необходимо добиться мира и стремиться к будущему без жестокости", - написал Озил в своем Twitter.

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