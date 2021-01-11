Месут Озил назвал лучшего защитника мира в его поколении

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил поделился мнением о защитнике "Реала" Серхио Рамосе.

В своем твиттере он ответил на вопрос: "Можно ли назвать Рамоса одним из лучших защитников в истории?"

Немец ответил однозначно: "Конечно! Серхио подтверждает свой уровень больше десяти лет. Топ-игрок. И каким лидером он стал!