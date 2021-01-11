Месут Озил назвал лучшего защитника мира в его поколении

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Месут Озил назвал лучшего защитника мира в его поколенииПолузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил поделился мнением о защитнике "Реала" Серхио Рамосе.

В своем твиттере он ответил на вопрос: "Можно ли назвать Рамоса одним из лучших защитников в истории?" 

Немец ответил однозначно: "Конечно! Серхио подтверждает свой уровень больше десяти лет. Топ-игрок. И каким лидером он стал!

У него невероятная воля к победе в каждой игре, он очень амбициозен. По моему мнению, Рамос лучший защитник моего поколения", – заявил Озил.

Напомним, Ромос и Озил выступали вместе за мадридский "Реал" в сезонах с 2010/2011 по 2013/2014.

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