Месут Озил не собирается уходить из "Арсенала"

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Месут Озил не собирается уходить из "Арсенала"

Немецкий полузащитник "Арсенала" Месут Озил не собирается уходить из лондонского клуба, сообщает Bleacher Report.

По сведениям издания, футболист не будет подавать запрос о трансфере, несмотря на то, что не играет в нынешнем сезоне. "Арсенал" не заявил хавбека на матчи чемпионата Англии и Лиги Европы. 

Контракт Озила с "Арсеналом" действует до лета 2021 года. Зарплата игрока составляет около 20 миллионов евро в год.

32-летний Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. Всего он провел за "канониров" 254 матча во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач.

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