Месут Озил объявил о помолвке с "Мисс Турция-2014"

Теги арсенал лондонмесут озил

Месут Озил объявил о помолвке с "Мисс Турция-2014"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил объявил о помолвке с "Мисс Турция-2014" Амине Гюльше.

Радостной новостью звёздный футболист поделился в своём инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allahin izniyle sonsuza dek❤️

Публикация от Mesut Özil (@m10_official)

Отметим, что пара состоит в отношениях с лета 2017 года.

Амине Гюльше - известная модель, а вот несколько её фотографий из соцсетей.

30-летний Озил в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Эмери настаивает на продаже Озила в январе. | http://soccernews.ru

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