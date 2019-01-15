Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил объявил о помолвке с "Мисс Турция-2014" Амине Гюльше.

Радостной новостью звёздный футболист поделился в своём инстаграме.

Отметим, что пара состоит в отношениях с лета 2017 года.

Амине Гюльше - известная модель, а вот несколько её фотографий из соцсетей.

30-летний Озил в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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