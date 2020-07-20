Месут Озил отказался переходить в "Фенербахче" из-за зарплаты

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Месут Озил отказался переходить в "Фенербахче" из-за зарплаты

Немецкий полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил не перейдет в стамбульский "Фенербахче", сообщает Bild.

По сведениям издания, футболиста не устроила зарплата в турецком клубе. Сейчас он получает в "Арсенале" около 20 миллионов евро в год. Его контракт с клубом завершается летом 2021 года. "Канониры" готовы продать игрока, чтобы облегчить зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне 31-летний Озил провел за "Арсенал" 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Adidas не будет продлевать контракт с Месутом Озилом из-за его политической позиции. | http://soccernews.ru
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