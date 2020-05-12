Месут Озил решил покинуть "Арсенал"

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Месут Озил решил покинуть "Арсенал"

Эркут Согут, агент немецкого полузащитника "Арсенала" Месута Озила, заявил, что его клиент не будет продлевать контракт с лондонским клубом.

"Контракт Месута с "Арсеналом" истекает через год. В этом плане ничего не изменится. Время покажет, что будет потом. Ему будет 32 года, поэтому он сможет отыграть еще несколько лет. Он примет решение вместе с семьей. Не знаю, что сказать об интересе "Фенербахче". Это конфиденциальная информация", - приводит слова Согута beIN Sports.

Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек провел за лондонский клуб 23 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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