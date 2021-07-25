"Металлист-1925" обыграл "Рух" в первом туре УПЛ
Фото: инстаграм "Металлиста"/Автор неизвестен
Харьковский "Металлист-1925" обыграл львовский "Рух" в матче первого тура украинской премьер-лиги.
"Металлист-1925" - "Рух" - 2:1
Голы: Батюшин, 1:1 - 7, Крыськив, 2:0 - 35, Кузик, 2:1 – 50.
"Металлист-1925" – Сидоренко, Западня, Жичиков, Ткачук, Шершень, Голодюк, Габелок, Батюшин (Дмитренко, 70), Савин (Протасов, 70), Крыськив (Ременюк, 80), Пономарь (Фабиньо, 15; Ермаков, 80).
"Рух" – Бандура, Дидык, Гагун (Альваренга, 73), Белый, Мысык (Лях, 46), Федорчук, Бойчук (Кондраков, 82), Климчук, Кухарук (Притула, 53), Мартынюк, Борячук (Кузик, 46).
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