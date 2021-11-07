"Металлист" подписал талантливого бразильца

Фото: инстаграм Паулиньо Бойа/Автор неизвестен

Пресс-служба харьковского "Металлиста" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Сан-Паулу" Паулиньо Бойа.

Сумма трансфера и условия личного контракта не разглашаются. В ближайшее время футболист прилетит в Харьков и будет представлен болельщикам.

23-летний Паулиньо в нынешнем сезоне выступает за "Жувентуде" на правах аренды. Он провел за клуб 20 матчей и забил три гола.

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