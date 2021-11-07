"Металлист" подписал талантливого бразильца
Фото: инстаграм Паулиньо Бойа/Автор неизвестен
Пресс-служба харьковского "Металлиста" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Сан-Паулу" Паулиньо Бойа.
Сумма трансфера и условия личного контракта не разглашаются. В ближайшее время футболист прилетит в Харьков и будет представлен болельщикам.
23-летний Паулиньо в нынешнем сезоне выступает за "Жувентуде" на правах аренды. Он провел за клуб 20 матчей и забил три гола.
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|4
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|42
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|Александрия
|22
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|21
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|Мариуполь
|21
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|21
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|9
|Львов
|22
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|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
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