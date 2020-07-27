Metaratings: "Аталанта" готова заплатить 20 миллионов евро за Миранчука
Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Аталанте". Об этом сообщает Metaratings.
По данным источника, спортивный директор итальянского клуба Джованни Сартори общался с руководством москвичей о трансфере футболиста.
"Аталанта", которая в следующем сезоне будет выступать в Лиге Чемпионов, готова заплатить за хавбека 18-20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Милан", "Фиорентина" и "Лацио".
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